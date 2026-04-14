Ai: Ghizzoni (Cisco), ‘offriamo soluzioni che mitigano i potenziali rischi’ Video News 14 Aprile 2026 14:19 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Ai: Ciarlini (Datapizza), ‘adattiamo formazione e soluzioni a necessità aziende’ Video News IT: Tosi (Zendesk), ‘collaborazione tra Ai e agenti umani centrale in nostra piattaforma’ Video News IT: Bazzi (Assist Digital), ‘nostra forza è competenza e capacità riorganizzativa’ Video News IT: Brugnoli (WeAreProject), ‘principali esigenze aziende sono Ai e cyber security’ Video News IT: Callegari (Innovio), ‘fattore umano centrale in cyber security, cruciale la formazione’ Video News L’Italia è il Paese europeo con più case disabitate Video News Vinitaly 2026: bilancio più che positivo per Terre de la Custodia Video News Arisa: “Ho sofferto per la mia immagine, ora ne faccio quello che voglio” Video News Donald Trump, l’attacco al Papa scuote la politica italiana Video News L’ex violento di Chiara Balistreri torna a casa: “Se mi succede qualcosa mi avrete sulla coscienza” Video News La fioritura in Trentino, magia di colori nelle valli delle mele Video News Pet economy, un mercato che vale oltre tre miliardi Carica altri Firenze pioggia moderata enter location 16.6 ° C 17.9 ° 15.4 ° 71 % 1kmh 75 % Mar 16 ° Mer 17 ° Gio 23 ° Ven 25 ° Sab 26 ° Ultimi articoli Sport Virtus Lucca protagonista assoluta: Santangelo campione regionale, Cordoni d’argento al rientro Economia Più di 184mila posti letto e turisti sempre più fedeli: i numeri da primato dell’extralberghiero in Toscana Finanza Iran, riprende terreno il Bitcoin. Canepa: “Nasce circuito finanziario alternativo” Salute e Benessere Merzagora (Onda): “Boom di richieste per l’Open day psoriasi, 97 ospedali e 750 consulenze” Ambiente ed Energia La roadmap green dell’industria del vetro, dai consumi idrici alle rinnovabili SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ai: Ciarlini (Datapizza), ‘adattiamo formazione e soluzioni a necessità aziende’ Video News IT: Tosi (Zendesk), ‘collaborazione tra Ai e agenti umani centrale in nostra piattaforma’ Video News IT: Bazzi (Assist Digital), ‘nostra forza è competenza e capacità riorganizzativa’ Video news Video News Ai: Ciarlini (Datapizza), ‘adattiamo formazione e soluzioni a necessità aziende’ Video News IT: Tosi (Zendesk), ‘collaborazione tra Ai e agenti umani centrale in nostra piattaforma’ Video News IT: Bazzi (Assist Digital), ‘nostra forza è competenza e capacità riorganizzativa’