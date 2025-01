Trump, oggi la cerimonia di insediamento: la diretta

(Adnkronos) – Donald Trump oggi giura come 47esimo presidente degli Stati Uniti. A Washington, alle 18 italiane, va in scena la cerimonia di insediamento. A causa delle condizioni meteo avverse, con la capitale colpita da un’ondata di gelo, la cermonia si svolgerà al chiuso, all’interno del Campidoglio. “Poserò la mano sulla Bibbia e giureremo tutti insieme”, ha detto Trump rivolgendosi alla platea nel comizio tenuto alla Capital One Arena nella serata di domenica. La giornata di oggi, secondo il protocollo, comincia con una messa. Poi l’incontro con il presidente uscente Joe Biden. Nel pomeriggio, dopo l’insediamento a cui assisterà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Trump si metterà al lavoro: è attesa la firma di decine di ordini esecutivi che segneranno l’inizio del mandato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)