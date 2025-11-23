1.7 C
Ucraina, a Ginevra incontro Ue-Usa-Ucraina. Rubio: “Piano scritto da Stati Uniti, non è lista desideri di Mosca”

REDAZIONE
(Adnkronos) – Diplomazie al lavoro oggi a Ginevra, dove rappresentanti delle potenze europee parteciperanno ai colloqui con Stati Uniti e Ucraina sul piano di pace proposto dagli Usa: per l’Italia sarà presente il consigliere diplomatico della premier, Fabrizio Saggio, che ha lasciato in anticipo i lavori del G20. Domani, invece, i vertici Ue hanno convocato un incontro straordinario sull’Ucraina con tutti i 27 leader dell’Unione Europea, a margine del summit Ue-Unione Africana a Luanda. 

“Il piano di pace è stato scritto dagli Stati Uniti”. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio ha cercato di spegnere le polemiche esplose a Washington dopo che alcuni senatori repubblicani avevano definito la bozza in 28 punti per porre fine alla guerra in Ucraina una sorta di “lista dei desideri russa”. 

Rubio, che in mattinata è atterrato a Ginevra per discutere del documento con funzionari ucraini ed europei, ha precisato che la proposta è “basata su input russi e ucraini”, ma resta “autenticamente americana”. La precisazione arriva dopo che il senatore repubblicano Mike Rounds, intervenendo all’Halifax Security Forum, aveva riferito che Rubio gli aveva detto che la bozza “non era la proposta americana”, aggiungendo che il testo sarebbe stato passato all’inviato di Trump Steve Witkoff da un rappresentante di Mosca. Le parole di Rounds sono state bollate come “falsità palesi” dal portavoce del Dipartimento di Stato, Tommy Pigott, mentre lo stesso Rubio è tornato sui social per confermare che “la proposta di pace è stata redatta dagli Stati Uniti”.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

