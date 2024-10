Ucraina, la denuncia: “Molte imprese Ue non rispettano le sanzioni verso la Russia”

(Adnkronos) – Al Consiglio Europeo infatti si discute in questi giorni del rapporto con la Russia a seguito dell’invasione dell’Ucraina. Nella bozza delle conclusioni, datata 10 ottobre, si legge che gli asset della Banca centrale russa congelati nell’Ue dopo l’invasione dell’Ucraina “dovrebbero rimanere immobilizzati finché la Russia non cesserà la sua guerra di aggressione e non l’avrà ricompensata per i danni provocati da questa guerra”.La durata del congelamento degli asset è cruciale per assicurare la copertura del programma di aiuti a Kiev da 35 miliardi di euro annunciato recentemente dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, varato nell’ambito degli impegni presi dal G7 l’estate scorsa. La Casa Bianca ha chiesto all’Ue, che custodisce una parte preponderante degli asset di Mosca, di estendere la durata del congelamento da 6 a 36 mesi, per poter partecipare al programma senza dover passare dal Congresso; l’estensione è stata bloccata dall’Ungheria, che ha posto il veto. Nel frattempo l’intelligence militare ucraina ha fatto sapere che, nella notte tra sabato e domenica, un aereo militare da trasporto russo Tu-134 è stato distrutto dalle forze ucraine sulla pista dell’aeroporto militare Orenburg-2, nella regione russa di Orenburg, a circa mille chilometri dal confine con l’Ucraina. In un video diffuso dall’agenzia, si vedono le fiamme all’interno dell’aereo. Non è la prima volta che un drone di Kiev penetra tanto in profondità in Russia. “Questi aerei di produzione sovietica sono usati principalmente per trasportare i vertici del ministero della Difesa”, si precisa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)