Ucraina, la Russia e la ‘guerra suicida’: soldati kamikaze con la tattica del cammello

(Adnkronos) –

I soldati della Russia, nella guerra contro l’Ucraina, continuano a usare una modalità al limite della missione suicida per trasportare al fronte mine, munizioni e altri equipaggiamenti. La soluzione era stata messa a punto dalla compagnia di mercenari della Wagner durante l’assedio di Bakhmut dall’agosto del 2022 al maggio dell’anno successivo: all’operazione era stato dato il nome di tattica del cammello. Continuano a farlo dopo che la Wagner è stata sciolta ma soprattutto malgrado la crescente minaccia posta dai droni per il soldato che viene scelto come ‘cammello’, vale a dire come il portatore che, a piedi disarmato e senza nessuna protezione, di corsa, porta in spalla materiale alle forze russe impegnate sulla linea di contatto. Portare armi lo appesantirebbero e avrebbe solo un significato psicologico dal momento che non ha il tempo e la possibilità, carico come è, di aprire il fuoco.

Questa modalità era rischiosa quando era stata introdotta due anni fa per la presa di Bakhmut, una campagna fra le più sanguinose di questa guerra per i russi, con 20mila mercenari morti secondo quello che aveva reso noto Evgheny Prigozhin, a causa dell’esposizione del “cammello” al fuoco dei cecchini. Ora con i droni Fpv (First Person View, vale a dire, visuale in prima persona) pilotati da remoto con il visore è più come una missione suicida. Un video girato sabato vicino a Toretsk, nella regione di Donetsk, dai militari ucraini della 28esima brigata meccanizzata dei ‘Cavalieri della prima campagna invernale’, e diffuso dal Kiev Post con il ritornello ‘Run to survive’ (Scappa per sopravvivere) come colonna sonora, mostra un soldato con lo zaino che attraversa un campo e rimane nel mirino del drone per tutto il percorso, prima di essere ucciso sulla neve da un cecchino allertato dagli operatori del drone. Il video del drone della brigata da ricognizione “Gyurza” ha individuato il portatore mentre corre a zig zag fra un edificio e l’altro nella vana illusione di proteggersi.

I russi preferiscono quindi i 'cammelli kamikaze' all'impiego di mezzi robotici da terra controllati da remoto (Ugv, unmanned ground vehicle), sacrificare i suoi uomini come carne da cannone piuttosto che rischiare di perdere costosi equipaggiamenti, è la conclusione degli ucraini. "La Russia ha perso quasi 1 milione di soldati", ha detto il neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, fornendo le sue cifre relative alle perdite subite dalle forze armate di Mosca: "Putin deve fare un accordo. La Russia avrà grandi problemi. Non può essere entusiasta, le cose non vanno così bene".