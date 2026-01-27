2.7 C
Firenze
martedì 27 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina-Russia, Mosca: “Avanziamo in tutte le direzioni”. Attacchi su Odessa, colpita anche Mykolaiv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Avanziamo in tutte le direzioni”. A rivendicarlo il capo di Stato maggiore russo, generale Valery Gerasimov, che oggi ha visitato le truppe nell’est dell’Ucraina. “Dall’inizio di gennaio – ha sostenuto – le Forze armate russe hanno liberato 17 insediamenti e preso il controllo di oltre 500 chilometri quadrati sono passati sotto il nostro controllo”. 

Il ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere che Gerasimov “ha esaminato i progressi delle missioni di combattimento condotte dalle formazioni e dalle unità del gruppo Zapad (Occidente)”. 

 

E’ di almeno 22 feriti il bilancio del “massiccio attacco con droni” sferrato nella notte da Mosca sulla città ucraina di Odessa. Ad annunciarlo è stato Serhi Lisak, capo dell’amministrazione militare di Odessa, in un messaggio pubblicato sui social, dove precisa che tra i feriti 14 persone, non gravi, sono state assistite sul posto”. Lisak ha inoltre reso noto che “a seguito del bombardamento, infrastrutture, edifici residenziali, un asilo, un negozio e un cantiere edile sono stati danneggiati”. 

L’attacco ha causato “incendi su larga scala”, ha distrutto parte di un edificio residenziale e ha danneggiato anche una chiesa nel centro della città. Inoltre, ha costretto all’evacuazione e al recupero di diverse persone in difficoltà, tra cui un bambino. 

Il funzionario militare ha riferito che “tutti i servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi dell’attacco fin dal tramonto” e ha sottolineato l’impiego di “quartier generali operativi” per fornire ai residenti “tutta l’assistenza necessaria”. 

Parallelamente, l’esercito russo ha bombardato con droni anche le infrastrutture energetiche di Mykolaiv, secondo Vitali Kim, capo dell’amministrazione militare della regione. Lo stesso Kim ha riferito che le difese aeree ucraine hanno respinto dieci attacchi con droni in questa regione, anch’essa situata nel sud del Paese. 

Ha inoltre indicato che, a seguito degli attacchi e della caduta di detriti dai droni abbattuti, una casa a Olshanska è stata distrutta e altre due sono state danneggiate. Una donna di 59 anni è rimasta ferita ed è in gravi condizioni.  

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
2.7 ° C
5.1 °
1.8 °
67 %
0.5kmh
40 %
Mar
10 °
Mer
10 °
Gio
10 °
Ven
9 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1394)ultimora (1239)Eurofocus (56)sport (55)demografica (44)vigili del fuoco (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati