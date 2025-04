Ucraina, Witkoff arrivato a Mosca. Lavrov: “Russia pronta a chiudere accordo”

(Adnkronos) – L’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è arrivato a Mosca. L’agenzia Tass conferma solo che un volo privato proveniente dagli Stati Uniti, entrato nello spazio aereo russo dalla Lettonia, è atterrato all’aeroporto Vuknovo di Mosca. Ria Novosti ha diffuso il video di un corteo di auto blindate diretto dallo scalo a Mosca. I media Usa avevano anticipato l’arrivo di Witkoff a Mosca, per la sua quarta missione in Russia dallo scorso febbraio, dopo aver aperto la strada con un primo incontro con Vladimir Putin a Mosca, con successive visite il 13 marzo, sempre a Mosca, e l’11 aprile scorso, a San Pietroburgo, dove il colloqui con il presidente russo si era esteso per quattro ore e mezzo. Intanto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che il Cremlino è “pronto a raggiungere un accordo” con gli Stati Uniti sull’Ucraina, anche se ha detto che alcuni elementi devono essere “messi a punto”. Proseguono dunque i contatti della Russia con gli Stati Uniti “sulla situazione in Ucraina e ci sono diversi segni che ci stiamo muovendo nella direzione giusta”, ha affermato Lavrov in una intervista a Cbs. I commenti sono arrivati dopo che la Russia ha colpito Kiev nella notte di giovedì, uccidendo 9 persone e ferendone più di 70, nel più letale assalto alla capitale ucraina da mesi a questa parte, mentre il presidente Trump spinge una proposta per la fine della guerra. Trump è, secondo il capo della diplomazia di Mosca, “probabilmente l’unico leader mondiale in grado di riconoscere la necessità di affrontare le cause alla base della situazione” in Ucraina. “Ha detto che è stato un errore norme spingere l’Ucraina verso la Nato e questo è stato un errore commesso dall’Amministrazione Biden che vuole correggere”, ha aggiunto in una intervista a Cbs. L’Ucraina potrebbe essere costretta a cedere territori e Volodymir Zelensky ad accettare “soluzioni dolorose” per assicurarsi “provvisoriamente” una pace con la Russia, ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, indicato da alcuni come possibile candidato alle elezioni presidenziali che si terranno dopo il raggiungimento di un accordo di tregua, in una intervista alla Bbc. “Uno degli scenari è quello di cedere territorio. Non è corretto. Ma per la pace, per una pace provvisoria, forse può essere una soluzione, provvisoria”, ha aggiunto, ricordando di essere “responsabilità per la capitale dell’Ucraina”. Raid di droni russi nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. A Pavlohrad è sono stati uccise tre persone, fra cui un bambino e una donna di 76 anni, e ferite dieci, una delle quali, una donna di 36 anni, è in gravi condizioni, hanno reso noto fonti locali ufficiali citate da Ukrainska Pravda. Nella città sono anche in corso blackout. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)