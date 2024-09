Us Open, Errani-Vavassori in finale doppio misto: risultato storico per Italia

(Adnkronos) – Sara Errani e Andrea Vavassori entrano nella storia del tennis italiano con la qualificazione alla finale degli US Open. Per la prima volta una coppia azzurra arriva in una finale Slam di doppio misto nella storia del tennis. Allo Us Open 2024 la coppia ha eliminato in semifinale gli statunitensi Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic per 6-3, 7-5. Ora giocheranno per il titolo contro Taylor Townsend e Donald Young, che hanno eliminato 6-3, 6-4 le teste di serie numero 8, l’indonesiana Aldila Sutjadi e l’indiano Rohan Bopanna. Per Sara Errani si tratta dell’11esima finale Slam della carriera (una di singolare, nel Roland Garros del 2012, e nove in doppio, di cui cinque vinte), per Andrea Vavassori si tratta della terza finale major della stagione (dopo Australian Open e Roland Garros al fianco di Simone Bolelli). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)