Usa, è morto il senatore repubblicano Lindsey Graham: aveva 71 anni

(Adnkronos) – E’ morto il senatore repubblicano Lindsey Graham, grande alleato di Donald Trump. Dal suo ufficio hanno fatto sapere con una dichiarazione diffusa su X che è deceduto nella notte di sabato dopo una “breve e improvvisa malattia”. Aveva 71 anni.

Secondo notizie di Nbc News, i servizi d’emergenza hanno ricevuto nella notte di sabato una chiamata per una richiesta di intervento nella residenza di Graham per un “arresto cardiaco”. Immagini visionate da Nbc News mostrano i paramedici mentre trasportano una persona in barella verso un’ambulanza. Sul posto, stando alle notizie, c’erano anche auto della Polizia e mezzi dei Vigili del Fuoco.

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