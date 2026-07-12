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Wimbledon, oggi finale Sinner-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon 2026. Oggi, domenica 12 luglio, il tennista azzurro sfida Alexander Zverev – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto dello Slam di Londra, a cui arrivava da campione in carica dopo il successo dello scorso anno contro Carlos Alcaraz, assente per infortunio. Sinner arriva alla sfida dopo aver superato Novak Djokovic in semifinale, battuto in tre set con un triplo 6-4, mentre Zverev ha sconfitto il padrone di casa Arthur Fery. 

 

La finale tra Sinner e Zverev è in programma oggi, domenica 12 luglio, non prima delle ore 17. Quello di Londra sarà il quindicesimo confronto tra i due tennisti: l’azzurro è avanti 10-4 nei precedenti. L’ultimo successo del numero uno risale alla finale di Madrid 2026, dominata in due set con il punteggio di 6-1, 6-2. 

 

Sinner-Zverev sarà visibile in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su Tv8.it. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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