7.6 C
Firenze
sabato 24 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Verissimo, sabato 24 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Torna l’appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, sabato 24 gennaio, e domani, domenica 25 gennaio, su Canale 5 tanti ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. 

A Verissimo Anna Valle, protagonista della nuova serie, in onda dal 28 gennaio su Canale 5, ‘Una nuova vita’. In studio anche Rettore, artista simbolo da sempre di libertà e ribellione, Alessandra Martines con le dure prove affrontate nella sua vita e Killian Nielsen che parlerà del complicato rapporto con sua madre Brigitte. 

Inoltre, il percorso di vita e di fede dell’ex calciatore Nicola Legrottaglie. Infine, spazio all’amore con la nuovissima coppia nata a ‘Uomini e donne’, formata da Flavio e Nicole. 

Silvia Toffanin accoglierà Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti di ‘Colpa dei sensi’, la nuova serie in arrivo su Canale 5. In studio il percorso professionale e di vita di Claudia Pandolfi, attrice carismatica, al cinema con il film ‘2 cuori 2 capanne’. 

Si racconterà per la prima volta a Verissimo, al di là del ruolo professionale, la celebre criminologa Roberta Bruzzone. E ancora, intervista di coppia per Filippo Magnini e Giorgia Palmas, ritratto tra musica ed emozioni per Marcella Bella e la sensibilità di Enrica Bonaccorti, che sta affrontando un periodo particolarmente delicato della sua vita. 

Infine, per ricordare Matteo Franzoso, sciatore scomparso lo scorso settembre, a soli 25 anni, dopo una grave caduta in allenamento avvenuta sulle piste di La Parva in Cile, saranno in studio i suoi genitori Marcello e Olga e il fratello Michele. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
7.6 ° C
9 °
6.5 °
81 %
1.5kmh
75 %
Sab
10 °
Dom
11 °
Lun
9 °
Mar
10 °
Mer
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1372)ultimora (1221)Eurofocus (55)sport (52)demografica (44)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati