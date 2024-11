Vigilanza Rai, maggioranza diserta la seduta: niente numero legale

(Adnkronos) – Fumata nera stamane in Commissione di Vigilanza Rai, dove la seduta per votare il presidente del Cda non ha raggiunto il numero legale. La maggioranza ha infatti, come previsto, disertato in massa. A quanto apprende l’Adnkronos, erano presenti solo le opposizioni, in particolare Dolores Bevilacqua (M5S), Annamaria Furlan (Pd), Stefano Graziano (Pd), Ouidad Bakkali (Pd), Dafne Musolino e Maria Elena Boschi di Italia Viva. La seduta è stata riconvocata per mercoledì prossimo alle 8.30. Si tratta della quarta fumata nera annunciata. Come anticipava ieri l’Adnkronos, a Palazzo San Macuto la maggioranza è andata dritta verso un nuovo ‘Aventino’ e non si è presentata al voto sulla presidente in pectore, Simona Agnes. Chiaro l’intento, ovvero quello di far mancare il numero legale ancora una volta, evitando così di esporre Agnes ad una bocciatura, cui andrebbe incontro qualora non raggiungesse la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti. “La Vigilanza? Non mi pongo neanche il problema. La Floridia e altri mettano sale in zucca per pensare al futuro della Rai, oltre che fare i convegni e le passerelle. Io non ho tempo da perdere”, il commento ieri all’Adnkronos di Maurizio Gasparri, componente della Vigilanza e capogruppo di Forza Italia al Senato. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)