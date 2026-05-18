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Webuild, ‘un cuore di pietra’ per la nuova diga Foranea di Genova

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Prosegue “Number Ten”, la serie video dedicata alle imprese, alle competenze e alle eccellenze industriali impegnate nella realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, il più grande intervento di potenziamento della portualità italiana e una delle opere marittime più complesse oggi in costruzione in Europa.  

Il nuovo episodio “Un cuore di Pietra”, il terzo della serie, racconta il contributo di Heidelberg Materials Italia, protagonista di una filiera altamente specializzata che contribuisce alla realizzazione dell’opera attraverso soluzioni innovative per la produzione e la gestione del calcestruzzo. Dalla produzione a terra alla “fabbrica offshore” operativa in mare, il racconto mostra come qualità dei materiali, continuità produttiva, controllo tecnologico e know-how industriale rappresentino elementi decisivi per affrontare le sfide di un cantiere unico al mondo nel suo genere. La Nuova Diga Foranea di Genova, realizzata dal consorzio PerGenova Breakwater guidato da Webuild , sorgerà su fondali fino a 50 metri di profondità, una delle maggiori mai sperimentate per una diga foranea, e le lavorazioni avvengono senza interrompere l’operatività del porto. 

Con uno sviluppo complessivo previsto di circa 6,2 chilometri, l’opera consentirà al porto di Genova di accogliere in sicurezza le grandi navi portacontainer di ultima generazione e le nuove navi da crociera, rafforzando il ruolo strategico dello scalo ligure nei corridoi logistici europei e nel sistema dei traffici del Mediterraneo. La serie “Number Ten” nasce per valorizzare la filiera del progetto e raccontare il lavoro integrato di imprese, tecnici e professionalità che, ogni giorno, contribuiscono alla costruzione di un’infrastruttura destinata a ridisegnare il futuro del porto di Genova e della logistica italiana”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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