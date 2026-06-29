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Wimbledon, oggi Djokovic-Wu: orario, precedenti e dove vederla

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(Adnkronos) –
Novak Djokovic in campo nel primo turno di Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 29 giugno, l’ex numero uno del ranking Atp debutta nel terzo Slam della stagione contro il tennista cinese Yibing Wu, numero 99 al mondo. Riparte così da Londra l’assalto del fuoriclasse serbo al 25esimo titolo Slam della carriera. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.  

Non ci sono precedenti tra i due nel circuito maggiore, il confronto di Wimbledon sarà dunque il primo match tra Djokovic e Wu. La partita è la terza in programma sul Centrale, a partire dalle 14:30: inizierà dunque non prima delle 17:30.
 

Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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