34.1 C
Firenze
sabato 4 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Wimbledon, Serena Williams costretta a ritirarsi dal doppio

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Serena Williams si ritira dal doppio a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, la tennista americana, rientrata nel circuito singolare proprio nello Slam di Londra, dove è stata eliminata al primo turno, avrebbe dovuto giocare anche in doppio insieme alla sorella Venus Williams, ma è stata costretta al forfait a causa dell’infortunio accusato al ginocchio. 

“Sono distrutto dal dover ritirarmi dal doppio”, ha scritto Serena Williams sul proprio profilo Instagram, “tornare a competere di nuovo è stato un dono, e l’opportunità di giocare insieme a Venus una volta di più significava tutto per me. Ho fatto di tutto per essere pronta, ma purtroppo il mio ginocchio non è ancora pronto a competere”. 

 

“Sono particolarmente grata al direttore del torneo, Jamie Baker, e all’intero team del torneo per avermi dato ogni opportunità di giocare qui. Grazie ai tifosi per il vostro incredibile supporto e per aver reso questo ritorno così significativo… Tutto ciò che posso dire è di restare sintonizzati su una città vicina a voi…”. 

 

“La foto delle siringhe mostra il fluido che hanno staccato dal mio ginocchio dopo la mia partita singola… yikes!”, ha continuato Williams, lasciandosi andare a un’espressione di disgusto, “la buona notizia è che il mio ginocchio non dovrebbe gonfiarsi o raccogliere così tanto fluido di nuovo. La cattiva notizia è che, anche se ho provato, non sono riuscita a prepararlo per il doppio”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
34.1 ° C
34.5 °
31.6 °
36 %
2.7kmh
74 %
Sab
33 °
Dom
32 °
Lun
36 °
Mar
35 °
Mer
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2183)ultimora (1324)Video Adnkronos (462)sport (115)salute (94)Tecnologia (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati