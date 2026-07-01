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Wimbledon, Sinner colpisce la sedia dell’arbitro e… ride

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner ride a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 1 luglio, il tennista azzurro ha sfidato il portoghese Nuno Borges nel secondo turno dello Slam di Londra, in una partita segnata anche da un divertente siparietto con l’arbitro. Durante il nono game del primo set, Borges ha infilato una prima che ha preso di sorpresa Sinner. 

La risposta dell’azzurro è infatti volata fuori dal campo, con la pallina che ha colpito il seggiolone del giudice di sedia. Sinner ha osservato la scena e ha allargato un sorriso, scoppiando a ridere in campo prima di prepararsi ad affrontare il punto successivo. 

 

sport

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