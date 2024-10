Wta Jiujiang, Martina Trevisan torna a vincere: batte Zheng senza problemi

(Adnkronos) –

Martina Trevisan passa al secondo truno del Wta in corso a Jiujiang in Cina. L’azzurra, n. 136 del ranking, ha superato in scioltezza la cinese Wushuang Zheng, n. 352, in due set con il punteggio di 6-1 6-2 in meno di un’ora e mezzo di gioco. Fuori subito dal torneo invece Lucia Bronzetti. L’azzurra, n. 77 del ranking, è stata eliminata in tre set dalla 22enne thailandese Mananchaya Sawangkaew, n. 147, con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 in due ore e venti minuti di gioco. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)