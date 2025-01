(Adnkronos) – Premoli (Grünenthal Italia), assieme a istituzioni, mondo clinico, paziente e caregiver dobbiamo far sì che questa patologia venga riconosciuta, così come la sua cronicità. E questo per migliorare la presa in carico e la cura di quanti ne soffrono —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)