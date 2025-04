(Adnkronos) – A Brunello Cucinelli il dottorato honoris causa in Design per il Made in Italy conferito dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli. La cerimonia nella sede del rettorato a Caserta alla presenza, tra gli altri, di Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della ricerca. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)