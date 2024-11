A2a, Mazzoncini: “Continuiamo a investire su rinnovabili”

(Adnkronos) – “Il dibattito sul nucleare intercetta il tema di come colmare, una volta che saremo al 60% dell’autonomia energetica, il divario che resta per arrivare 100%. Ad oggi, parlando con qualunque nuclearista, nessuno vede la necessità di rallentare le rinnovabili. Il mio auspicio è che quindi non si rallenti e che si continui ad andare avanti a investire. Questo si può fare da subito, perché la tecnologia c’è già”. Così l’amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini, in occasione della presentazione dell’aggiornamento del Piano Strategico 2024-2035, svoltasi a Milano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)