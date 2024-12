Acea e Vaticano: inaugurata la nuova vetrata fotovoltaica nei Musei Vaticani per un futuro più sostenibile

(Adnkronos) – Energia rinnovabile, efficienza energetica e valorizzazione architettonica per uno sviluppo sostenibile, un mix di fattori che convergono nell’inaugurazione della nuova copertura vetrata fotovoltaica nel Cortile delle Corazze dei Musei Vaticani. Il progetto, frutto della collaborazione tra il Governatorato della Città del Vaticano e Acea, è stato completato in tempi record, appena sei mesi. Realizzato da Areti, società del Gruppo Acea specializzata nella distribuzione di energia elettrica a Roma, si inserisce in una visione complessiva di sostenibilità ed efficientamento energetico per il Vaticano, che prosegue con ulteriori interventi previsti nei prossimi mesi —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)