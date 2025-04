Addio a Ilaria Sula, sindaco Bandecchi: “Nessuno dimentichi ennesimo femminicidio. Ergastolo” – Video

(Adnkronos) – Due ali di folla hanno atteso davanti al cimitero comunale di Terni l’arrivo del feretro di Ilaria Sula, la 22enne uccisa a Roma dall’ex fidanzato e poi abbandonata in un bosco nel comune di Poli. A prendere la parola è stato anche il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. “Non voglio nemmeno immaginare il dolore della famiglia di questa ragazza che ha trovato sulla sua strada un diavolo – ha detto il sindaco – un uomo indegno di essere chiamato uomo. Oggi Ilaria non doveva essere qui in questa condizione. Ringrazio la comunità musulmana e quella albanese per la dignità con cui vivono questo momento estremamente difficile e inaspettato. Speriamo che la giustizia italiana per una volta non voglia darci parole inutili. Nessuno dimentichi l’ennesimo femminicidio. Ergastolo”. Parola quest’ultima ripetuta a voce alta da diverse persone presenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)