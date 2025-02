Aggredisce un ragazzo che indossa kippah, arrestato dalla Digos – Video

(Adnkronos) – Aveva aggredito un minore che indossava la la kippah, in via Nazionale a Roma, il 29 gennaio scorso. Il ragazzo era in strada con la madre quando era stato avvicinato da un uomo che lo ha colpito a mani nude. L’autore del gesto, identificato per un cittadino egiziano trentatreenne, dopo la segnalazione scattata al 112, è stato rintracciato a poca distanza dal fatto dai poliziotti della Digos e dagli agenti del commissariato di Trevi Campo Marzio e Trastevere, che lo hanno arrestato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)