Agrofarmaci, Tassani (Agrofarma): “Con il cambiamento climatico servirà usare misure di mitigazione per le piante”

(Adnkronos) – “Riguardo i cambiamenti climatici dovremmo adeguarci ad una consuetudine di cambiamento e a leggere in maniera rapida questi avvenimenti, utilizzare in maniera importante le previsioni e adottare le misure di mitigazione come l’utilizzo di sostanze che assumono una funzione antistress come protezione dal calore, protezione dall’accesso o mancanza di acqua. L’industria si è attivata per mettere a disposizione soluzioni che permettano alle piante di rispondere in maniera adeguata a questi stress esattamente come accade per gli altri organismi viventi. Anche l’innovazione nella messa a punto degli agrofarmaci ha subito un cambiamento, si parla di investimenti per 10 miliardi di euro nell’industria entro il 2030, perché i cambiamenti climatici portano anche un cambiamento delle avversità che vanno a colpire le piante. Un po’ il gioco del ladro e della guardia in cui dobbiamo mettere in atto sempre nuove strategie per prevenire che i furti di produzione avvengano”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)