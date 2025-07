Malattie rare: Gemmato, ‘DEEstrategy mette a terra quanto previsto nel Piano 2023-2026’

(Adnkronos) – “Nel Piano Nazionale Malattie Rare 2023-2026 è previsto l’approccio multidisciplinare. In tal senso, mi sono complimentato con i realizzatori del documento poiché vedo nella DEEstrategy una messa in campo di ciò che avevamo immaginato nel Piano 2023-2026 – spiega Gemmato – finanziato dall’attuale governo con 50 milioni di euro”. Così Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al ministero della Salute, in occasione dell’evento ‘Transizione dall’età pediatrica all’età adulta nelle malattie neurologiche croniche: garantire la continuità dei percorsi assistenziali multidisciplinari e integrati nel contesto del Piano Nazionale Malattie Rare 2023-2026’, tenutosi a Roma, nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, su iniziativa del senatore Franco Zaffini, presidente della Commissione Sanità e Lavoro. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)