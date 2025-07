Malattie rare: Chinni (Ucb), ‘per encefalopatie sviluppo ed epilettiche serve multidisciplinarietà’

(Adnkronos) – “Le encefalopatie dello sviluppo ed epilettiche sono patologie estremamente invalidanti, sia per i pazienti che per le loro famiglie. Hanno bisogno essenzialmente di due cose: da un lato un trattamento multidisciplinare integrato e dall’altro il superamento delle diseguaglianze territoriali. Il documento che presentiamo oggi propone un approccio che pensiamo sia particolarmente utile nella gestione delle malattie rare e non solo, e prevede di fare in modo che tutti i vari attori del sistema si possano parlare, dalle istituzioni, alle società scientifiche, fino alle associazioni di pazienti”. Sono le parole di Federico Chinni, general manager di Ucb Pharma Italia, all’evento ‘Transizione dall’età pediatrica all’età adulta nelle malattie neurologiche croniche: garantire la continuità dei percorsi assistenziali multidisciplinari e integrati nel contesto del Piano Nazionale Malattie Rare 2023-2026’, tenutosi a Roma, nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, su iniziativa del senatore Franco Zaffini, presidente della Commissione Sanità e Lavoro. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)