Salute: senatore Zaffini, ‘DEEstrategy modello virtuoso e declinabile ad altre patologie ‘

(Adnkronos) – “La DEEstrategy contenuta nel documento presentato oggi, e che pone un’attenzione particolare alla fase di transizione della presa in carico terapeutica ed assistenziale dei pazienti che passano dall’età pediatrica a quella adulta, è un modello virtuoso da consegnare alle regioni, e che può essere declinata anche per la presa in carico di pazienti con altre patologie. Penso ad esempio a quelle che afferiscono all’ambito della salute mentale oppure all’autismo”. Lo ha detto il senatore Franco Zaffini, presidente della Commissione Sanità e Lavoro, in occasione dell’evento ‘Transizione dall’età pediatrica all’età adulta nelle malattie neurologiche croniche: garantire la continuità dei percorsi assistenziali multidisciplinari e integrati nel contesto del Piano Nazionale Malattie Rare 2023-2026’, tenutosi su iniziativa dello stesso Zaffini a Roma nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)