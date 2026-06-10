27.7 C
Firenze
mercoledì 10 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ai: Masperi (Sap), “dati affidabili e cultura organizzativa sono la chiave del successo”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

“L’intelligenza artificiale è una tecnologia dirompente che sta riscontrando un notevole interesse. Per comprendere appieno l’impatto e i benefici di questa adozione occorre riflettere sulle condizioni che ne determinano il successo: la maturità dei dati e la consapevolezza organizzativa. Senza una base dati affidabile e una preparazione organizzativa adeguata, l’IA non può prosperare né garantire i benefici attesi”. Lo ha dichiarato Carla Masperi, Amministratore Delegato di Sap Italia, nel corso di ‘Brain’, l’evento organizzato a Verona da Archiva Group, azienda specializzata in Enterprise Content and Process Management, con la collaborazione della società attiva nelle applicazioni aziendali e nella Business AI.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
27.7 ° C
28.7 °
25.4 °
42 %
2.7kmh
16 %
Mer
28 °
Gio
27 °
Ven
29 °
Sab
33 °
Dom
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eurofocus (2096)Adnkronos (2017)ultimora (1148)Video Adnkronos (352)ImmediaPress (291)demografica (168)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati