Aids, Da Silva (Gilead Sciences): “Molti progressi, ma c’è tanta disinformazione”

(Adnkronos) – “Oggi questa malattia”, l’infezione da l’Hiv, “è cronicizzata e prevenibile, ma c’è tanto ancora da fare. Ricercatori, comunità medica, aziende e community devono unire le forze per diagnosi, prevenzione e trattamento e continuare a fare informazione”. Lo ha detto Frederico Da Silva, general manager e vice president di Gilead Sciences Italia, intervenendo a Roma all’evento, promosso dalla farmaceutica, ‘Hiv. Dalle parole alle azioni. Insieme per porre fine all’epidemia”. Durante l’incontro, che si configura all’interno della campagna ‘Hiv. Ne parliamo?’, è stato presentato il libro bianco ‘Hiv. Le parole per tornare a parlarne’. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)