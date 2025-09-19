33.3 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Aids: Mix Festival 2025, riflettori su prevenzione e trattamento Hiv

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La proiezione del cortometraggio ‘Letters to Myself’, della poetessa e filmmaker brasiliana Marina Vergueiro, ha dato il via al confronto tra clinici, associazioni e artisti in occasione dell’incontro ‘Prevent(ac)tion: Hiv con e senza i confini di un corpo’. Nel programma della trentanovesima edizione del Mix Festival di Cinema Lgbtq+ e Cultura Queer di Milano, anche uno spazio dedicato all’ informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione e il trattamento dell’Hiv promosso con il contributo non condizionato di ViiV Healthcare, azienda che si dedica in modo esclusivo al trattamento e al miglioramento della vita delle persone con Hiv e Aids. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
33.3 ° C
33.8 °
31.9 °
34 %
1kmh
0 %
Ven
30 °
Sab
32 °
Dom
30 °
Lun
26 °
Mar
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (19)Almanacco (15)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)vigili del fuoco (9)santi del giorno (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati