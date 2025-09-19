Aids: Mix Festival 2025, riflettori su prevenzione e trattamento Hiv

(Adnkronos) – La proiezione del cortometraggio ‘Letters to Myself’, della poetessa e filmmaker brasiliana Marina Vergueiro, ha dato il via al confronto tra clinici, associazioni e artisti in occasione dell’incontro ‘Prevent(ac)tion: Hiv con e senza i confini di un corpo’. Nel programma della trentanovesima edizione del Mix Festival di Cinema Lgbtq+ e Cultura Queer di Milano, anche uno spazio dedicato all’ informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione e il trattamento dell’Hiv promosso con il contributo non condizionato di ViiV Healthcare, azienda che si dedica in modo esclusivo al trattamento e al miglioramento della vita delle persone con Hiv e Aids. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)