Al via a Piacenza la terza edizione di Hydrogen Expo, la kermesse dedicata alla filiera dell’idrogeno

(Adnkronos) – Si è aperta oggi a Piacenza la terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo fino al 13 settembre 2024 e organizzata da Mediapoint & Exhibitions. Una kermesse che vede la partecipazione di 200 espositori accreditati, quasi 170 in più rispetto alla prima edizione del giugno 2022, un numero che ne certifica la primaria importanza anche nel panorama europeo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)