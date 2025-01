Alimentazione, Donegani: “Olio di palma perfetto per l’industria alimentare”

(Adnkronos) – “L’olio di palma è talmente versatile per cui le sue frazioni si possono utilizzare sia per realizzare ottime creme sia per prodotti da forno. Purtroppo uno degli esiti di questa demonizzazione, che ha portato a una diminuzione molto forte dell’olio di palma nell’uso industriale, è stata una minor durabilità e qualità dei prodotti senza alcun guadagno, né nutrizionale né dal punto di vista della sicurezza”. Sono le parole di Giorgio Antonio Donegani, tecnologo alimentare ed esperto di alimentazione, intervenuto al Sigep di Rimini al talk “Olio di palma sostenibile: oltre i falsi miti, la soluzione che garantisce qualità, sicurezza e rispetto per le foreste e le persone”, organizzato da Assitol e Unione Italiana per l’Olio di palma sostenibile. Oltre a Giorgio Donegani sono intervenuti: Vincenzo Tapella, Presidente Unione Italiana per l’Olio di palma sostenibile, Massimiliano Majerna, Commercial Manager Vandemoortele, Carlotta Trucillo, Vice Direttore Assitol, Marcello Valenti e Lorenzo Righini, Ambiente e Sostenibilità Unigrà. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)