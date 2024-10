Alimentazione, Frey (Global Compact Italia): “Le dimensioni della ristorazione sostenibile: ambientale, sociale ed economica”

(Adnkronos) – “Valorizzare e preservare il nostro capitale naturale e fare in modo che ci sia la possibilità di un accesso a un cibo adeguato e sano per tutti, è necessario ma non basta. Bisogna sempre tenere presente l’aspetto della sostenibilità economica”. Sono le parole di Marco Frey Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa e Presidente della Fondazione Global Compact Italia, intervenuto al Secondo Summit della Ristorazione Collettiva, oggi, al Cirfood District di Reggio Emilia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)