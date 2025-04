Alla Milano Design Week glo presenta ‘Hyper Portal’ di Michela Picchi 

(Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week 2025, glo, brand di punta di Bat Italia per i dispositivi scalda stick per consumatori adulti, consolida il suo ruolo di mecenate e nell’ambito del progetto “glo for art” presenta Hyper Portal: un’esperienza sensoriale unica, dove arte, tecnologia e creatività si intrecciano in un viaggio straordinario. Firmata dall’artista Michela Picchi, Hyper Portal, interpreta perfettamente il tema del Fuorisalone 2025 “Mondi Connessi”, integrando la filosofia del brand che promuove la positività attraverso la condivisione e la convivialità. Nel corso dell’evento è stata presentata anche la capsule primavera-estate in limited edition di glo e SUNS, il brand che ha rivoluzionato il concetto di daywear tecnico e sporty-chic. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)