Andreoli (Difesa Servizi): “Villaggio Italia racconta nostra sensibilità e creatività”

(Adnkronos) – "Il Villaggio Italia è il frutto di un lavoro corale, che si è posto come obiettivo quello di raccontare il nostro Paese, di farlo con intelligenza, con sensibilità e con creatività. Tutti elementi che ci contraddistinguono nel mondo. È il primo villaggio che andiamo a realizzare all'estero: ne seguiranno ben altri 8 in giro per il mondo e ogni volta ci dobbiamo reinventare, adattare. Questo io credo sia l'elemento che più contraddistingue il nostro modo di operare. Una capacità unica quella dell'Italia e degli italiani di sapersi adattare, di saper interpretare al meglio le realtà in cui ci troviamo ad operare e che ha fatto di noi un grande Paese riconosciuto nel mondo. Per questa ragione dobbiamo sentirci orgogliosi di quello che abbiamo fatto e soprattutto di quello che andremo a fare”. Lo ha detto Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi, la società in house del ministero della Difesa, a Los Angeles partecipando alla cerimonia inaugurale della tappa americana del tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci.

