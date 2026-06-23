Arcuri (Gemelli Isola), ‘progetto San Bartolomeo riflette nostra identità valoriale’ Video News 23 Giugno 2026 14:26 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Scuola, arretrati docenti e personale Ata: importi Video News Impagliazzo (S. Egidio), ‘San Bartolomeo è progetto di democrazia sanitaria’ Video News Pompei (Deloitte), ‘impegnati in progetto San Bartolomeo per ridurre barriere a cure’ Video News Tumori: ematologo Zinzani, ‘pirtobrutinib controlla Llc con buona qualità di vita’ Video News Ue, Ceccardi (Lega): “Maggioranza destra su rimpatri, riusciremo su altri temi” Video News Rimpatri, Fidanza (FdI): “Risultato storico, l’Italia detta la linea in Europa” Video News Acqua, Orlando (Avs): “Bene comune pubblico: governance globale per prevenire guerre” Video News Sostenibilità: Coca-Cola Hbc Italia conferma il proprio impegno per business sempre più responsabile Video News Via libera ai nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo Video News Educazione finanziaria, cosa pensano gli italiani del futuro del denaro Video News Risparmi: Cordier (Groupama), ‘Gli italiani chiedono strumenti per scegliere’ Video News Risparmi: Fall (PecuniAmi), ‘Investire è soprattutto una questione emotiva’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 36.1 ° C 36.7 ° 34.9 ° 34 % 1.8kmh 68 % Mar 35 ° Mer 34 ° Gio 37 ° Ven 38 ° Sab 41 ° Ultimi articoli Politica Caccia agli ‘inquinanti eterni’: la Toscana mappa gli scarichi industriali e la rete idrica Tecnologia Trecastagni ospita la quarta edizione del Festival Vulcani-Etna Lavoro Inps, Civ: “Non più solo erogatore di servizi ma nodo per politiche welfare e lavoro” Cultura ed Eventi Lucca Comics & Games compie 60 anni: da Go Nagai a Frank Miller, i primi ospiti del festival Salute e Benessere Malattie rare, Costantino (Cometa Asmme): “Fenilchetonuria è sfidante e complessa” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Scuola, arretrati docenti e personale Ata: importi Video News Impagliazzo (S. Egidio), ‘San Bartolomeo è progetto di democrazia sanitaria’ Video News Pompei (Deloitte), ‘impegnati in progetto San Bartolomeo per ridurre barriere a cure’ Video news Video News Scuola, arretrati docenti e personale Ata: importi Video News Impagliazzo (S. Egidio), ‘San Bartolomeo è progetto di democrazia sanitaria’ Video News Pompei (Deloitte), ‘impegnati in progetto San Bartolomeo per ridurre barriere a cure’