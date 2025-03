assessore Lucente, ‘Regione Lombardia ha investito in nuova flotta, treni ad idrogeno e rinnovamento rete ferroviaria’

(Adnkronos) – In Lombardia “trasportiamo 5 milioni di passeggeri al giorno, 780 mila su rotaia e quasi 3,6 milioni su gomma, numeri che rappresentano il 30% del trasportato nazionale. Regione Lombardia vuole investire molto perché crede nella sostenibilità e nella mobilità condivisa. Quindi non solo abbiamo investito 1,7 miliardi per il rinnovo della flotta, con l’acquisto di 214 treni nuovi, ma abbiamo investito anche sull’idrogeno, una scommessa importante che partirà l’anno prossimo con 14 treni sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo. Infine, abbiamo investito anche sulla rete ferroviaria, con i 15 miliardi del Pnrr e con Rfi che sta mettendo in piedi un sistema di rinnovamento della rete”. Così Franco Lucente, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, in occasione dell’incontro ‘Innovazione e digitalizzazione nelle infrastrutture ferroviarie: digital twin, sostenibilità, manutenzione predittiva e Bim’, svoltosi al Politecnico di Milano e organizzato dal Cifi – Collegio ingegneri ferroviari italiani, in collaborazione con il dipartimento di Energia dell’Ateneo e Harpaceas. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)