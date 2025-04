Assicurazioni: Fancel (Generali), ‘Cambiamenti climatici non sono più eventi straordinari’

(Adnkronos) – “Siamo uniti per affrontare sfide che riguardano salute, previdenza, welfare e catastrofi naturali legate ai cambiamenti climatici. Non si tratta più di eventi straordinari”. Così Giancarlo Fancel, Country Manager & Ceo Generali Italia, in occasione dell’evento “Generali Partner del Paese” che si è tenuto a Roma. Con questa iniziativa Generali vuole essere al fianco dei Clienti e delle comunità per dare risposte concrete alle principali sfide contemporanee. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)