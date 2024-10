Avati: “Le persone migliori sono le più vulnerabili, le più timide. La fragilità, la vulnerabilità sono le qualità principali dell’essere umano”

(Adnkronos) – “I giovani di oggi trovano una rassicurazione nell’omologazione, nell’essere più uguali possibile e già questo fa sì che tu un’avventura in solitario difficilmente la farai, eppure chi va da solo va più lontano, l’importante è avere la propria identità.” ha detto Giuseppe (detto Pupi) Avati, regista e scrittore, in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa in Italianistica presso l’Università degli Studi Roma Tre, dove ha tenuto la sua lectio magistralis dal titolo “Dante”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)