Benigni (FI): “Un fondo di 4mln per riconoscere obesità malattia cronica “

(Adnkronos) – “Con la scorsa legge di Bilancio abbiamo istituito un fondo a mia prima firma come primo e importante passo, grazie a uno stanziamento di oltre 4 milioni di euro, per riconoscere l’obesità come patologia cronica. Chiaramente, deve essere un processo culturale che vede in prima persona i medici di base, le Regioni, il Servizio sanitario nazionale protagonisti di questo percorso che deve portare la nostra società ad essere sempre più in salute”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Stefano Benigni (FI), membro della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, durante la presentazione – a Roma – della campagna di sensibilizzazione “Perdere peso non dipende solo da te. Il tuo corpo può fare resistenza”. L’iniziativa è promossa dall’azienda farmaceutica Lilly Italia ed è realizzata con il patrocinio dell’associazione pazienti Amici Obesi Onlus. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)