Bollati: “Il mare è comunità e comunione, felice del premio a Pagine d’aMare'” Video News 9 Maggio 2026 15:21 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Musumeci: “‘Italia, pur vivendo sul mare, non ha una diffusa cultura marinara” Video News Sla, Sabatelli (Nemo Roma): ‘con Papa Leone cuore ravvivato contro senso di sconfitta’ Video News Amm. Ribuffo: “La sfida è seguire la rotta della riscoperta della vocazione marittima” Video News Sla, corteo Aisla e incontro con il Papa: Massimelli ‘riconoscimento per nostra comunità’ Video News Sla, paziente Calcagno: ‘marcia Aisla verso San Pietro ci dà la forza per combattere’ Video News Bellomo, ‘premio Narrativa ‘Pagine d’aMare’ con il libro ’33 Isole’ Video News Schlein a Toronto: “Ricostruiamo l’ordine mondiale, no alla legge del più forte e del più ricco” Video News Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world Video News Eiis 2026, presentato il progetto Trails per produzione olio di palma sostenibile in Malesia Video News Tapella (Uiops): “Sosteniamo progetto Trails per agroforestazione sostenibile” Video News Rival (Cirad): “Progetto Trails per integrazione sostenibile tra foreste e palma da olio” Video News Pratesi (Eiis): “Next generation leadership a confronto per futuro sostenibile” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 26.1 ° C 27.3 ° 23.8 ° 43 % 2.6kmh 40 % Sab 25 ° Dom 19 ° Lun 23 ° Mar 22 ° Mer 17 ° Ultimi articoli Salute e Benessere La longevità si può ‘allenare’ con il metodo Cilento, cos’è e come funziona Sport L’orgoglio di Birindelli verso il Lecco: “Siamo vivi e affamati. Voglio una Pianese spensierata e senza rimpianti” Cronaca Cade da una scala mentre lavora in cava: in elisoccorso a Pisa operaio di 50 anni Primo Piano Violento frontale fra due auto a Montepulciano: muore un uomo di 31 anni Lavoro Consulenti Lavoro-Anffas: solo 10,9% persone con disabilità intellettive occupata attraverso canali istituzionali SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Musumeci: “‘Italia, pur vivendo sul mare, non ha una diffusa cultura marinara” Video News Sla, Sabatelli (Nemo Roma): ‘con Papa Leone cuore ravvivato contro senso di sconfitta’ Video News Amm. Ribuffo: “La sfida è seguire la rotta della riscoperta della vocazione marittima” Video news Video News Musumeci: “‘Italia, pur vivendo sul mare, non ha una diffusa cultura marinara” Video News Sla, Sabatelli (Nemo Roma): ‘con Papa Leone cuore ravvivato contro senso di sconfitta’ Video News Amm. Ribuffo: “La sfida è seguire la rotta della riscoperta della vocazione marittima”