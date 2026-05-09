Schlein a Toronto: “Ricostruiamo l’ordine mondiale, no alla legge del più forte e del più ricco” Video News 9 Maggio 2026 11:53 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world Video News Eiis 2026, presentato il progetto Trails per produzione olio di palma sostenibile in Malesia Video News Tapella (Uiops): “Sosteniamo progetto Trails per agroforestazione sostenibile” Video News Rival (Cirad): “Progetto Trails per integrazione sostenibile tra foreste e palma da olio” Video News Pratesi (Eiis): “Next generation leadership a confronto per futuro sostenibile” Video News Ue: Nardella (Pd), “L’agricoltura è l’economia più vecchia che può fare le cose più nuove” Video News Automotive: Tovaglieri (Lega), “Neutralità di oggi solo facciata, spingono per elettrificazione” Video News Agricoltura: Stancanelli (Lega), “Allargare a Ucraina significa massacrare il settore europeo” Video News Ue: Razza (FdI), Su direttiva sul tabacco “richiedere un approccio scientifico, non ideologico” Video News A Milano I edizione Metodo Merenda Business Awards 2026 dedicato alle Pmi Video News Agricoltura: Laureti (Pd), “L’Europa è il primo esportatore mondiale sul settore agroalimentare” Video News Fiocchi (FdI), “No contrario ad investimenti esteri, ma produzione deve rimanere in Ue e Italia” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 22.6 ° C 23.9 ° 21.8 ° 58 % 1.5kmh 0 % Sab 24 ° Dom 18 ° Lun 23 ° Mar 22 ° Mer 21 ° Ultimi articoli Cronaca Cade da una scala mentre lavora in cava: in elisoccorso a Pisa operaio di 50 anni Primo Piano Violento frontale fra due auto a Montepulciano: muore un uomo di 31 anni Lavoro Consulenti Lavoro-Anffas: solo 10,9% persone con disabilità intellettive occupata attraverso canali istituzionali Lavoro Th Group-Cdp Real Asset: al via piano sviluppo Th Ostuni Economia Contributi per l’acquisto di biotrituratori elettrici contro il rischio di incendi nei boschi SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world Video News Eiis 2026, presentato il progetto Trails per produzione olio di palma sostenibile in Malesia Video News Tapella (Uiops): “Sosteniamo progetto Trails per agroforestazione sostenibile” Video news Video News Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world Video News Eiis 2026, presentato il progetto Trails per produzione olio di palma sostenibile in Malesia Video News Tapella (Uiops): “Sosteniamo progetto Trails per agroforestazione sostenibile”