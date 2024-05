Bova (Ipsos): “Un italiano su due percepisce molte più famiglie in condizione di povertà”

(Adnkronos) – “Rispetto al dato reale che è di circa un 10% delle famiglie che sono in povertà, un italiano su due pensa che ci siano molte più famiglie in questa condizione”. Lo dice ai microfoni di Adnkronos Flora Bova, direttore di ricerca Ipsos, l’Istituto che ha condotto un’indagine sul sentiment degli italiani rispetto ai temi di povertà, povertà di igiene e al futuro economico del Paese. I dati della ricerca sono stati presentati durante la conferenza stampa organizzata a Milano da Dixan (Henkel) e dall’organizzazione umanitaria CESVI, ‘Oltre la superficie: Analisi e proposte per combattere la Povertà di igiene’. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)