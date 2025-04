Brunello Cucinelli simbolo del Made in Italy, ministra Bernini: “E’ un genio rinascimentale tra radici e innovazione”

(Adnkronos) – “Il genio di Vanvitelli che passa a Cucinelli attraverso una formazione che è culturale, artistica, della tradizione, del futuro, di un’innovazione saldamente ancorata a una rocciosa radice di tradizione.” Così il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha commentato il conferimento da parte dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” del Dottorato di ricerca honoris causa in “Design per il Made in Italy: Identità, Innovazione e Sostenibilità” a Brunello Cucinelli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)