Calabrò (Presidente di Museimpresa e Fondazione Assolombarda): “ Mensa aziendale è posto in cui si rafforzano legami e qualità impresa”

(Adnkronos) – “Una mensa non è solo un posto in cui vai a mangiare, una mensa è un posto in cui si rafforzano i legami tra le persone, quindi la qualità dell’impresa.”

Lo ha detto Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa e Fondazione Assolombarda ospite ieri al Cirfood District di Reggio Emilia per l’incontro “Nutrire il benessere: il valore della ristorazione aziendale”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)