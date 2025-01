Carafano: “Meloni, Trump e Musk sono come Reagan, Thatcher e Giovanni Paolo II”

(Adnkronos) – Giorgio Rutelli ospita James Carafano (Heritage Foundation) e Paul McCarthy (International Republican Institute) nello studio vodcast dell’Adnkronos. Carafano identifica Giorgia Meloni, Donald Trump, Elon Musk, Javier Milei e Narendra Modi come leader che, come Reagan, Thatcher e Giovanni Paolo II, stanno trasformando il loro tempo. Sottolinea come questi leader abbiano “rotto il codice” per capire e rispondere alle esigenze della maggioranza degli elettori, creando una leadership in grado di affrontare le sfide globali, dall’esplorazione spaziale alle crisi demografiche. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)