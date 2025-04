Caso Garlasco, semilibertà Stasi: le parole dell’avvocato – Video

(Adnkronos) – “Il tribunale ha dato parere parzialmente positivo, ma il tribunale, come da prassi, si riserva la decisione”. E dunque “cosa deciderà lo sapremo dopo la camera di consiglio, che non è partecipata”. La decisione è dunque attesa nei prossimi giorni. A parlare è l’avvocato Glauco Gasperini, intervenuto in sostituzione di Giada Bocellari, legale difensore di Alberto Stasi, che oggi è al tribunale di Pavia per seguire il conferimento dell’incarico per procedere alla perizia chiesta dalla procura per stabilire se la traccia genetica trovata sulle unghie di Chiara Poggi sia compatibile con il patrimonio genetico di Andrea Sempio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)