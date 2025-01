Cdp, alla Borsa di Milano il 3° Forum multistakeholder: focus su giovani, innovazione e sostenibilità

(Adnkronos) – Si è tenuta a Milano, nella sede di Borsa Italiana, la terza edizione del Forum multistakeholder del Gruppo Cassa depositi e prestiti, l’evento che riunisce interlocutori strategici di Cdp e società civile per discutere le prospettive dello sviluppo sostenibile. Al centro dell’edizione 2025 del Forum i giovani, l’innovazione e la sostenibilità, argomenti sui quali Bva Doxa ha focalizzato l’indagine “Gli italiani tra sostenibilità e intelligenza artificiale: generazioni a confronto”, i cui risultati, presentati nel corso dell’evento, mostrano come gli under 35 abbiano una maggiore propensione al pragmatismo riguardo agli obiettivi Esg, un atteggiamento consapevole, che mira ad obiettivi credibili e concreti, che anche Cassa depositi e prestiti ha scelto di adottare nel suo nuovo Piano Esg 2025-27. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)