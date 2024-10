ComoLake 2024, Nobile (Agid): “Applicazione nuove tecnologie è vera sfida”

(Adnkronos) – “Le sfide di oggi riguardano soprattutto la parte applicativa delle nuove tecnologie. Si discute di tante tecnologie, intelligenza artificiale compresa, ma quello che è importante è concentrarci con pragmatismo sulle applicazioni per la sanità, per i trasporti, per la manifattura italiana, che è un’eccellenza mondiale”. Così Mario Nobile, direttore generale di Agid, a margine della seconda giornata di ‘LakeComo 2024’, la conferenza internazionale nata per contribuire al confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani e alla quale prendono parte istituzioni, imprese, università e centri di ricerca. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)