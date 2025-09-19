Consumi: a Roma l’evento celebrativo per i 50 anni degli iconici Sofficini

15.8 C
(Adnkronos) – Un prodotto iconico e pioniere, che ha di fatto inventato una categoria rivoluzionando il mondo dei surgelati, compie 50 anni. Sono i Sofficini Findus, azienda leader nel settore dei surgelati e parte del Gruppo Nomad Foods, che prodotti da cinque decenni nello storico stabilimento Findus di Cisterna di Latina, hanno accompagnato l’evoluzione delle tavole dei consumatori conquistando generazioni di italiani e segnando in maniera indelebile l’immaginario collettivo.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

